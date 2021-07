Covid, 6.619 nuovi casi su 247.486 tamponi e altri 18 decessi

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.343.519, i morti 128.047. I dimessi ed i guariti sono invece 4.132.510.

Veneto, più di mille positivi

Torna a superare quota mille in un giorno i nuovi positivi al Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.043 i casi di contagi rilevati con i tamponi, che sono stati 42.282, per una incidenza del 2,47%. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dal febbraio 2020 sale a 435.954. Stabili invece i decessi, fermi a 11.641.