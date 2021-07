Nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 6.171 nuovi casi di coronavirus su 224.790 tamponi processati (il giorno precedente l'incremento era di 5.696 su 248.472 test). Il tasso di positività sale al 2,7% (+0,4%). Il ministero della Salute segnala altri 19 decessi (contro i 15 di mercoledì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 128.029. Le terapie intensive aumentano di 11 unità, arrivando a 194, mentre ci sono altri 1.825 guariti.

La situazione negli ospedali - Tornano a crescere i ricoverati con sintomi in terapia intensiva in Italia. Sono 11 in più di ieri, con 194 posti pieni in rianimazione. Il saldo degli ingressi del giorno è di 20. Nei reparti ordinari i pazienti sono 45 in più di mercoledì, con 1.730 posti occupati.

Dall'inizio della pandemia in Italia hanno contratto il Covid-19 4.336.906 persone. Il totale dei malati deceduti si attesta a 128.029, mentre quello dei guariti a 4.130.393. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, gli attualmente positivi sono 78.484.