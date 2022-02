Covid, 59.749 nuovi casi su 555.080 tamponi e altri 278 decessi

I numeri della pandemia

Sono 1.073 i pazienti in terapia intensiva, 46 in meno di martedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 75. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.127, cioè 475 in meno rispetto nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 1.480.113, in calo di 70.297 da mercoledì, mentre i decessi totali salgono a 151.962 da inizio pandemia.