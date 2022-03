Covid, 53.825 nuovi casi con 417.777 tamponi e altri 133 decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 133 decessi (contro i 156 di venerdì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 156.782. In terapia intensiva sono ricoverati 513 pazienti (-14) mentre i guariti sono 45.393. Tasso di positività al 12,7%.

I dati - I ricoverati con sintomi, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 8.234. In terapia intensiva gli ingressi del giorno sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.234, ovvero 40 in meno rispetto a venerdì. In isolamento domiciliare ci sono 976.875 persone mentre gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 985.622. Il tasso di positività è praticamente stabile rispetto al 12,5% del giorno precedente.