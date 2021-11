Covid, 5.822 nuovi casi e altri 26 morti in 24 ore: 2.502 i guariti

A Melbourne finisce il lockdown più lungo del mondo: raggiunta quota 70% di vaccinati, riapertura dopo 262 giorni 1 di 12 2 di 12 3 di 12 4 di 12 5 di 12 6 di 12 7 di 12 8 di 12 9 di 12 10 di 12 11 di 12 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono 5.822 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto ai 6.764 di sabato. In flessione anche i decessi, 26 (contro i 31 del giorno prima). Si contano 96.987 attualmente positivi, 3.294 in più di sabato, mentre si registrano 2.502 trq guariti e dimessi, per un totale di 4.578.669 dall'inizio della pandemia.