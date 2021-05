Covid, 5.218 nuovi casi su 269.744 tamponi e altri 218 morti | L'indice di positività scende all'1,9%

Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 5.218 nuovi casi a fronte di 269.744 tamponi (giovedì erano stati 5.741 con 251.037 test). Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i decessi sono stati 218 (il giorno precedente 164). I dimessi e i guariti sono stati 12.695 mentre continua il calo degli ingressi in ospedale (-458) e in terapia intensiva (-75). L'indice di positività è all'1,9%, in calo rispetto al 2,3% del 20 maggio.

I numeri della pandemia - In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.183.476, i morti 125.028. I dimessi e i guariti sono in tutto 3.766.660, con un incremento di 12.695 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi in Italia sono 291.788, in calo di 7.698 rispetto a giovedì. In isolamento domiciliare ci sono 280.394 persone (-7.165 rispetto al giorno precedente).

Decessi pregressi - l numero di decessi giornaliero riporta anche 85 casi che la regione Campania ha segnalato nella giornata di venerdì ma che fanno riferimento alle settimane precedenti. E' quanto precisato alla conferenza stampa al ministero della Salute per illustrare i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia