Covid, 5.143 nuovi casi su 237mila tamponi e 17 morti

In calo intensive (-3), aumentano i ricoveri (+70) - Lieve calo delle ospedalizzazioni in terapia intensiva per Covid in Italia ma balzo dei ricoveri in reparto: secondo i dati del ministero della Salute, sono infatti 3 in meno i pazienti in area critica per un totale di 155 e 10 ingressi in 24 ore. Salgono invece di 70 i ricoveri in reparto con sintomi per un complessivo di 1.307.

I casi in Italia - I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.307.535, i morti 127.937. I dimessi ed i guariti sono invece 4.120.846. Gli attualmente positivi sono 58.752, in aumento di 3.886 unità nelle ultime 24 ore.