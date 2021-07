Covid, 480 nuovi casi su 74.649 tamponi e altri 31 decessi

In Italia ci sono 480 nuovi casi di coronavirus a fronte di 74.649 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 808 su 141.640 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 31 decessi (contro i 12 di domenica) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 127.680. In terapia intensiva sono ricoverati 191 pazienti (-6) mentre i guariti sono 1.582. Tasso di positività allo 0,6%.

Su 31 decessi 14 si riferiscono a periodi precedenti Dei 31 decessi registrati oggi in Italia nelle ultime 24 ore, 10 in Campania - su 16 - si riferiscono al periodo dicembre-giugno. In Toscana 4 su 8 si riferiscono anch'essi a periodi pregressi non meglio specificati. In totale su 31 decessi in tutta Italia, quindi, 17 sono riferibili alle ultime 24 ore e 14 a giorni precedenti.

I numeri della pandemia Sono 191 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 6 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 2 , mentre ieri erano stati 7. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.337 in calo di 27 unità rispetto a domenica. I casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.263.797, i morti 127.680. I dimessi ed i guariti sono invece 4.092.586, con un incremento di 1.582 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 43.531, in calo di 1.133 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 42.003 persone (-1.100).