Covid, 45.225 nuovi casi su 224.969 tamponi e altri 43 morti

Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui si contano altri 43 morti . Il tasso di positività si attesta al 20,1%, mentre i guariti odierni sono 27.251. In crescita le ospedalizzazioni: +16 terapie intensive , +259 ricoveri ordinari .

I numeri della pandemia -

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.648.063. Sono 171 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 155), mentre gli ingressi giornalieri sono 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 5.073 (ieri erano 4.814). Gli attualmente positivi sono 509.740. Dimessi e guariti sono 21.961.023, mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 177.300. Le dosi di vaccino somministrate in totale sono 140.840.600.