Covid, 4.664 nuovi casi su 267.358 tamponi e altri 34 decessi

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 4.664 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 267.358 tamponi processati (contro i 5.193 contagi su 333.741 test di sabato). I decessi sono invece 34 (sabato erano stati 57) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 129.919. I guariti sono 4.922, mentre il tasso di positività si attesta sull'1,7% (dall'1,6% del giorno precedente).

Calano ancora i ricoveri nei reparti ordinari (quattro in meno rispetto al giorno precedente), mentre salgono leggermente quelli in terapia intensiva (+12). Gli attualmente positivi sono 127.334 (-292).

Vaccini - Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 184mila dosi (65mila prime + 119mila seconde), per un totale di 80,8 milioni su 91.8 milioni di dosi consegnate. Nell'ultima settimana sono state inoculate in media 244mila dosi al giorno (84mila prime + 159mila richiami). A questo ritmo l'obiettivo del governo (l'80% degli over 12 con ciclo completo entro settembre) sarà raggiunto tra un mese e 16 giorni (il 28 ottobre).