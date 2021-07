Crescono i casi di Covid in Italia: sono 4.259 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, con 235.097 tamponi processati. Ieri erano stati 3.558. Il tasso di positività è dell'1,8%, in lieve aumento rispetto all'1,6% di martedì. Sono invece 21 le vittime in un giorno. Cala la pressione sulle terapie intensive (-7 pazienti), mentre è stabile il numero dei ricoverati nei reparti ordinari (+2).