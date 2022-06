Covid, 39.474 nuovi casi su 228.559 tamponi e altri 73 morti

Malati e ricoverati

- Si contano in tutto 603.882 attualmente positivi, 13.046 in meno nelle ultime 24 ore, mentre continua la discesa dei ricoveri: in area medica ci sono 4.199 pazienti Covid, 11 in meno, mentre in terapia intensiva ci sono 183 malati, 10 in meno rispetto a lunedì.