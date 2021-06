Covid, 389 nuovi casi su 75.861 tamponi e altri 28 morti

I numeri della pandemia

Continuano a calare gli ospedalizzati Covid in Italia: sono 5 in meno i pazienti in terapia intensiva per un totale che scende sotto i 300 (289) con 5 ingressi in un giorno. In calo anche le persone in area non critica con -20 pazienti in 24 ore per un complessivo di 1.723. I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.258.456, i morti 127.500. Gli attualmente positivi scendono a 54.682, in calo di 2.480 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 52.670 persone (-2.455).