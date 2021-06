Covid, Israele chiede ai giovani di vaccinarsi: non vogliamo restrizioni

Ansa

Visto l'aumento dei contagi di coronavirus negli ultimi giorni, il premier israeliano, Naftali Bennett, ha invitato i giovani del Paese a vaccinarsi. In particolare sono stati scoperti casi di variante Delta. "Non vogliamo imporre restrizioni né alle feste, né ai viaggi. Ma proprio per questo, se non volete restrizioni, andate a vaccinarvi oggi", ha detto. Il governo ha nominato un direttore incaricato di gestire gli attraversamenti di confine.