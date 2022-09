Covid, 37.522 nuovi casi su 198.119 tamponi e altri 30 morti

Il tasso di positività si attesta al 18,9%, in lieve aumento rispetto al 18,4% del giorno prima. Sono stati effettuati 198.119 tamponi. Aumentano i ricoveri sia nelle terapie intensive (+2) che nei reparti ordinari (+134). Sono 20.719 le persone guarite . In totale gli attualmente positivi sono 476.145.





I numeri della pandemia -

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.432.803. Sono in tutto 141 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite, due in più di mercoledì, mentre gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoveri nei reparti ordinari sono invece 3.849, cioè 134 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 177.054.