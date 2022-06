Covid, 36.573 nuovi casi su 194.676 tamponi e altri 64 morti

Sono 36.573 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

I tamponi effettuati sono invece 194.676 per un tasso di positività pari al 18,8%, quindi in crescita del 2,5% rispetto a mercoledì. Altre 64 persone sono morte per il coronavirus mentre i guariti sono 40.108. Aumentano i ricoveri sia nelle terapie intensive (tre in più) sia nei reparti ordinari (+85).