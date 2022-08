Covid, 31.703 nuovi casi su 201.509 tamponi e altri 145 morti

Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui si contano altri 145 morti, per un totale di 173.571 decessi da inizio pandemia. Il tasso di positività si attesta al 15,7% (-0,1%). Calano i ricoveri (-244) e le terapie intensive (-10). I guariti odierni sono 80.051.

I dati -

Sono 321 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (28 gli ingressi giornalieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.592, cioè 224 in meno rispetto al giorno prima. In isolamento domiciliare ci sono 960.917 persone mentre gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 969.830. I casi totali dall'inizio dell'emergenza arrivano a 21.400.179.