Covid, 31.204 nuovi casi con 135.642 tamponi e altri 112 decessi | Le vittime in Italia superano quota 170mila

I decessi sono stati 112 per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 170.037. Il tasso di positività si attesta al 23% (+0,2%). I guariti odierni sono 42.594. In aumento le terapie intensive (+14) e i ricoveri nei reparti ordinari (+272).

La situazione dei ricoveri

- Attualmente, come comunica il ministero della Salute, sono 417 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel nostro Paese; gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.848. In totale sono 20.177.910 i contagiati dall'inizio della pandemia.I dimessi e i guariti sono 18.553.478.

"Superato il picco in Italia"

- Ha superato il picco in Italia la nuova ondata di Covid spinta dalla sottovariante BA.5 di Omicron, con i casi che stanno scendendo da cinque giorni consecutivi. Lo rilevano le analisi del fisico Giorgio Sestili. "ll picco sembra essere superato - ha detto - e i casi mostrano una riduzione pari al 14% in una settimana".