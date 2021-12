Covid, 30.798 nuovi casi con 851.865 tamponi e altri 153 decessi | Mai così tanti contagi in 24 ore da novembre 2020

I numeri della pandemia

Per trovare 30mila contagi in un solo giorno bisogna tornare al novembre del 2020. Mille persone nelle terapie intensive non si registravano in Italia dal 31 maggio quando in totale erano 1.033 i pazienti ricoverati. Oggi i reparti tornano a riempirsi: gli ingressi nelle ultime 24 ore sono stati 96. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.381, ovvero 280 in più rispetto a ieri. Sono 384.144 gli attualmente positivi, 14.441 in più rispetto a lunedì.