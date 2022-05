Covid, 30.408 nuovi casi su 264.273 tamponi e altri 136 morti

Il tasso di positività scende quindi all'11,5%, l'1,8% in meno. Si contano inoltre 45.614 guariti, mentre diminuisce ancora il numero dei ricoveri: 19 in meno nelle terapie intensive e 189 in meno nei reparti ordinari.

I numeri della pandemia -

Sono 318 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a martedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 25. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.276, cioè 189 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Sono 952.578 le persone attualmente positive al Covid, 14.823 in meno da ieri. In totale sono 17.147.477 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.630.