Covid: 3.970 nuovi casi (292.872 tamponi), 67 decessi e 6.850 guariti

Sono 3.970 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 292.872 tamponi eseguiti. Il tasso di positività sale all'1,4% (martedì era all'1%). Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 67. Calano di 3 unità le terapie intensive, mentre sono 141 i pazienti dimessi negli altri reparti Covid . I nuovi guariti sono 6.850.

Dall'inizio della pandemia i contagi sono 4.645.853, i morti 130.488. I dimessi e i guariti sono invece 4.408.806, mentre gli attualmente positivi sono 106.559, con un calo di 2.954 casi rispetto al giorno precedente.

Vaccini - Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 247mila dosi (86mila prime + 156mila seconde), per un totale 82,9 milioni su 93,3 milioni di dosi consegnate. Nell'ultima settimana sono state inoculate in media 213mila dosi al giorno (73mila prime + 138mila richiami). A questo ritmo l'obiettivo del governo (l'80% degli over 12 con ciclo completo entro settembre) sarà raggiunto tra 13 giorni (il 5 ottobre).