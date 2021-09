Tra le ipotesi di sanzione sul tavolo per i deputati che non si adegueranno al Green pass c'è quella della decurtazione della diaria , pari a circa 250 euro al giorno. Senza il certificato verde, i parlamentari sarebbero infatti impossibilitati a partecipare ai lavori in Aula e nelle Commissioni. Tuttavia, ogni decisione sarà sempre legata alle scelte dei capigruppo.

Il sottosegretario Sisto: "I parlamentari diano l'esempio" - Arriva quindi un nuovo tema nella discussione sul Green pass dopo le 4 fiducie poste dal governo in 48 ore al Senato, una delle quali sul certificato verde. Sul tema del pass in Parlamento, il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto ha commentato a Rai News 24: "E' corretto e doveroso che i parlamentari siano soggetti alle regole di tutti i lavoratori e addirittura diano l'esempio. Penso, in ogni caso, che nessuno sarà così avventato da entrare in Aula senza Green pass".

Assenze tra i banchi della Lega alla fiducia, "governo solido" - E sulle assenze tra i banche della Lega nel voto di fiducia sul Green pass minimizza: "Con una maggioranza molto ampia talune fibrillazioni sono naturali, quasi fisiologiche: credo che le assenze nel voto tra i leghisti abbiano un valore meramente episodico, non vedo segnali di pericolo per il percorso del governo".