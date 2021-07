Sono 3.558 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, su un totale di 218.705 tamponi. Il tasso di positività si attesta quindi all'1,6%. I decessi sono 10, mentre salgono sia i ricoveri nei reparti ordinari (+6) sia quelli in terapia intensiva (+3). Si contano inoltre 1.760 guariti e gli attualmente positivi sono 49.310 (+1.785).

Ricoveri - In ospedale, nei reparti ordinari, ci sono ora 1.194 persone su 55.671 posti letto, cioè il 2,1% del totale, mentre nei reparti d'urgenza ci sono 165 malati su un totale di 8.414 posti letto, vale a dire il 2%.

Vaccinazioni - Nell'ultima settimana sono state somministrate in media 550mila dosi al giorno (95mila prime dosi e 455mila seconde) e gli over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale sono oggi in tutto il 51,4%, mentre quelli che hanno ricevuto almeno una dose sono il 67,9%. A questo ritmo di somministrazioni, l'obiettivo del governo sarà raggiunto tra due mesi e nove giorni, cioè il 27 settembre 2021.