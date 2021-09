Covid, 3.525 nuovi casi su 357.491 tamponi e altri 50 morti

Covid, al via la campagna per la terza dose di vaccino Ansa 1 di 13 Ansa 2 di 13 Ansa 3 di 13 Ansa 4 di 13 Ansa 5 di 13 Ansa 6 di 13 Ansa 7 di 13 Ansa 8 di 13 Ansa 9 di 13 Ansa 10 di 13 Ansa 11 di 13 Ansa 12 di 13 Ansa 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono 3.525 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore su 357.49 tamponi, secondo i dati del ministero della Salute. Scendono quindi sia i contagi, in lieve flessione dopo i 3.797 di venerdì, sia il tasso di positività, che passa dall'1,4% all'1%. Si contano inoltre altre 50 vittime e diminuiscono i ricoveri sia nei reparti ordinari (56 in meno) sia nelle terapie intensive (8 in meno).