Covid, 3.351 nuovi casi su 247.330 tamponi e altre 83 vittime 

ministero della salute

Sono 3.351 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto ai 3.738 di venerdì. I tamponi effettuati sono stati 247.330, quindi il tasso di positività è dell'1,3%. Diminuiscono anche i morti, 83 dopo i 126 del giorno precedente. Continua la discesa dei ricoveri: in terapia intensiva ci sono 1.095 pazienti, 47 in meno, mentre negli altri reparti i malati Covid sono 6.800 (-392).