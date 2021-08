Covid, 3.190 i nuovi casi su 83.223 tamponi e altri 23 decessi

Ospedalizzazioni e terapie intensive In tutto sono 249 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 19 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 25 (domenica erano 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila: sono 2.070, 116 in più rispetto al giorno precedente.

I casi e i decessi totali Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 4.358.533 mentre quello dei decessi è di 128.088.

Iss: in 30 giorni 260 deceduti e 915 positivi tra gli operatori sanitari Negli ultimi 30 giorni sono state 260 le persone decedute con diagnosi di Sars-Cov-2 e 81.714 i contagiati, di cui 915 tra gli operatori sanitari. E' quanto emerge dai dati della Sorveglianza integrata Covid-19 in Italia, pubblicati sul portale dell'Istituto Superiore di Sanità. Dai dati cumulativi emerge, invece, come i decessi siano stati fino a oggi 127.285 da inizio pandemia, ovvero il 2,9% del totale dei positivi. I casi sono stati complessivamente 4.346.515, di cui 139.287 tra i medici e gli operatori sanitari. E' di 46 anni l'età media dei contagiati da inizio pandemia e negli ultimi 30 giorni è di appena 26 anni.