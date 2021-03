Covid, 24.036 nuovi casi con 378.463 tamponi e altri 297 decessi

In Italia ci sono 24.036 nuovi casi di coronavirus a fronte di 378.463 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 22.865 positivi su 339.635 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 297 decessi (contro i 339 di giovedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 99.271. In terapia intensiva sono ricoverati 2.525 pazienti (+50). Il tasso di positività scende al 6,35% dal 6,7% di giovedì.

Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 222 (contro i 232 del giorno precedente). Nei reparti ordinari ci sono invece 20.374 persone, in aumento di 217 unità rispetto a giovedì.

Vaccini - Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 133.209 prime dosi e 44.667 seconde dosi. In questo modo la popolazione vaccinata è salita al 2,59% del totale. Gli over 80 vaccinati sono il 20.33%. A questo ritmo il 10% della popolazione risulterà vaccinato tra quattro mesi e 17 giorni (il 20 luglio) e tutti gli over 80 tra sei mesi e otto giorni (il 9 settembre).

In Lombardia 5.210 casi, a Milano oltre 1.500 - Sono ancora sopra quota cinquemila i nuovi casi in Lombardia: i positivi sono infatti 5.210 con

57.154 tamponi effettuati e con il tasso di positività in leggero calo al 9,1% (contro il 9,6% di giovedì). Aumentano sia i ricoverati in terapia intensiva (543, +11) che negli altri reparti (4.804, +69). I decessi sono 61 per un totale complessivo di 28.638 in Regione dall'inizio della pandemia. Milano è la provincia più colpita con 1.593 nuovi positivi, di cui 655 in città, seguita da Brescia (1.122), Monza e Brianza (470), Bergamo (370), Varese (336), Como (332), Cremona (207), Mantova (188), Lecco e Lodi (67) e Sondrio (54).