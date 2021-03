Covid, 23.904 nuovi casi su 351.221 tamponi e altri 467 morti | In calo terapie intensive e ricoveri

In Italia si sono registrati 23.904 nuovi casi di coronavirus , a fronte di 351.221 tamponi processati. Il tasso di positività è del 6,8%, in aumento dell'1,5% rispetto a martedì. Il totale dei decessi sale a 109.346, con altri 467 morti in 24 ore. Calano le terapie intensive (-6) e i ricoveri negli altri reparti Covid (-51), mentre i guariti e dimessi sono stati 23.744 (per un totale di 2.913.045).

In totale i casi di coronavirus registrati in Italia da inizio epidemia sono 3.584.899. Gli attualmente positivi sono 562.508 (-324 rispetto a martedì), in isolamento domiciliare ci sono 529.618 persone (-267).

Lombardia, 3.943 nuovi positivi e 100 morti A fronte di 56.747 tamponi effettuati, in Lombardia sono 3.943 i nuovi positivi con un tasso di positività in calo al 6,9% (ieri 7,3). I pazienti in terapia intensiva sono 863 (+1), mentre scendono a 7.033 i ricoverati negli altri reparti (-76). I morti sono 100, per un totale di 30.735 decessi da inizio pandemia. Per quanto riguarda il dato delle province, a Milano si registrano 981 casi, di cui 393 a Milano città, a Bergamo 241, Brescia 570, Como 206, Cremona 212, Lecco 171, Lodi 94, Mantova 243, Monza e Brianza 467, Pavia 203, Sondrio 75, Varese 388.