Covid, 22.527 nuovi casi su 165.415 tamponi e altri 60 decessi

I numeri della pandemia -

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.241.369. Sono 138 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno di mercoledì nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 9. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.350 (-66). Gli attualmente positivi sono 412.735, rispetto a ieri 372 in meno. Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 176.775.