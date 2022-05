Covid, 22.438 nuovi casi su 220.101 tamponi e altri 114 morti

Il tasso di positività si attesta al 10,2%, in calo di quasi un punto percentuale rispetto a martedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono 114. Diminuiscono di 15 unità le terapie intensive , mentre sono 271 in meno i ricoveri negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 40.323.

Gli

attualmente positivi

Un anno fa

al Covid-19 sono 792.583, cioè 17.438 in meno rispetto al giorno precedente.i nuovi casi 3.937 su 260.962 tamponi, per un tasso di positività dell'1,5%. I decessi erano invece 121.

Vaccini

- Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 31mila dosi (mille prime + mille seconde + 8mila terze + 21mila quarte), per un totale di 137,6 milioni. Nell'ultima settimana sono state inoculate in media 28mila dosi al giorno (mille prime + mille seconde + 7mila terze + 19mila quarte). A questo ritmo l'80% degli over 5 sarà vaccinato con terza dose tra 29 mesi e 12 giorni (il 23 ottobre 2024).