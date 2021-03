Covid, 20.765 i nuovi casi su 271.336 tamponi: 207 i morti

Sono 20.765 i casi di Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati comunicati dal ministero della Salute, su un totale di 271.336 tamponi, mentre si contano 207 morti . I guariti sono 13.467, mentre salgono ancora i ricoveri : 443 in più nei reparti ordinari e 34 nelle terapie intensive. Gli attualmente positivi sono 7.050 in più: in tutto 472.862, il 94,98% dei quali in isolamento domiciliare.

Tasso in crescita - Il tasso di positività risulta in crescita, al 7,6% dopo il precedente 6,6%. Scende il numero dei tamponi effettuati, come al solito nel weekend: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 271.336 tra test molecolari e antigenici contro i 355.024 del giorno prima.

Lombardia sempre prima per contagi - In testa per numero di contagi c'è sempre la Lombardia, con 4.397 positivi su un totale di 42.591 tamponi (tasso al 10,3%). I decessi sono 33. La Provincia di Brescia torna la più colpita con 1.228 nuovi casi, seguita da Milano (1.096) e Monza e Brianza (381). Al secondo posto tra le Regioni c'è l'Emilia-Romagna, che arriva a 3.056 nuovi casi su 25.888 test. In terza posizione la Campania, con 2.560 nuovi positivi su 24.393 tamponi.