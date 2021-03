Covid, nel 2020 sparite 4mila imprese guidate da donne 

agenzia

La pandemia ha pesantissimi effetti sull'imprenditoria femminile. A fine 2020 si registra un calo dello 0,29% delle imprese guidate da donne, per un totale di 4mila attività in meno rispetto al 2019. E' un dato dell'Ufficio Studi Confesercenti in occasione della Festa della Donna. Per l'imprenditoria femminile, finora cresciuta più di quella maschile, è la peggior battuta d'arresto in 6 anni, dopo una crescita costante dal 2014.