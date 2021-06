Covid, 2.897 nuovi casi su 226.272 tamponi e altri 62 decessi

Ministero della Salute

Sono 2.897 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 226.272 tamponi eseguiti (martedì i contagi sono stati 2.483 su 221.818 test). Il tasso di positività si attesta all'1,3%, in lieve rialzo rispetto all'1,1% di martedì. I decessi sono stati 62, per un totale di 126.283 dall'inizio della pandemia. I guariti odierni sono 18.535. Le terapie intensive si mantengono sempre sotto quota mille (933, -56 rispetto a martedì).