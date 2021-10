Covid, 2.535 nuovi contagi con 222.385 tamponi e altri 30 decessi

Sono 2.535 i nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte di 222.385 tamponi effettuati. Si registrano, secondo i dati del ministero della Salute, altri 30 decessi e 2.626 guariti. Il tasso di positività sale all'1,1% (+0,2 rispetto a domenica): -3 gli ingressi in terapia intensiva mentre i ricoveri nei reparti ordinari Covid salgono di 106 unità.

Sono 338 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia. Gli ingressi giornalieri sono 16 (domenica erano 18). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.579.

Gli attualmente positivi sono 74.654, 121 in meno nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.743.720, i morti 131.856. I dimessi e i guariti sono invece 4.537.210.