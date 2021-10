Covid, 2.466 nuovi casi su 322.282 tamponi e altri 50 morti

Ricoverati in calo - Sono 433 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 4 in meno rispetto a lunedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 18 (il giorno prima erano 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.968 (lunedì 3.032), 64 meno.

I numeri della pandemia - In isolamento domiciliare ci sono 86.898 persone. La Regione che ha fatto registrare il maggior incremento quotidiano di casi è il Veneto (+363). Dall'inizio della pandemia i casi di Covid registrati in Italia sono 4.686.109, i morti 131.118. I dimessi e i guariti sono invece 4.464.692, con un incremento di 4.210 rispetto a lunedì mentre gli attualmente positivi al Covid sono 90.299, con un calo di 1.797 nelle ultime 24 ore.