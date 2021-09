Covid: 2.407 nuovi casi (122.441 tamponi), 44 morti e 3.383 guariti

Sono stati 2.407 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 122.441 tamponi processati (il giorno precedente erano stati 3.838 con 263.571 test). Sono stati 44 i decessi (contro i 26 di domenica) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 130.354. Il tasso di positività si attesta al 2%, in aumento rispetto all'1,45% del giorno precedente.