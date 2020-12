Covid-19, Ricciardi: "La variante del Regno Unito non è più aggressiva o letale, ma più contagiosa"

"Gli inglesi ci hanno informato che da un po' di tempo, addirittura da settembre anche se isolata solo nei giorni scorsi, è emersa una variante del Covid-19". A confermarlo è il professore Walter Ricciardi, che domenica 20 dicembre ha parlato in collegamento a "Live - Non è la d'Urso" durante la prima serata di Canale 5.



"Non si tratta di una forma più aggressiva o letale, però è molto più contagiosa - prosegue il consulente del ministro della Salute - infatti nel Regno Unito c'è stato un improvviso aumento dei casi e oggi si è arrivati a quasi 36mila contagi, un record".



Ricciardi ha spiegato che la maggiore possibilità di infezione è dovuta alla capacità di questa variante del virus di penetrare nel nostro corpo attraverso la mucosa. Infine un'importante rassicurazione: "Domani avremo un nuovo confronto con gli inglesi, ma ci hanno già confermato che al momento non comprometterebbe l'efficacia del vaccino".