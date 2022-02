Covid, 17.981 nuovi casi su 198.513 tamponi e altri 207 morti

I numeri della pandemia

Sono 714 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.851, cioè 17 in meno nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 1.099.934, in calo di 22.344.