Covid, 16.974 nuovi casi con 319.633 tamponi e altri 380 decessi

In Italia ci sono 16.974 nuovi casi di coronavirus a fronte di 319.633 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 380 decessi (contro i 469 di mercoledì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 115.937. I guariti sono 21.220 mentre in terapia intensiva sono ricoverati 3.417 pazienti (in calo di 73 unità nel saldo giornaliero tra entrate e uscite). Il tasso di positività si attesta al 5,3%.