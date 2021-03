Covid, 13.114 nuovi casi su 170.633 tamponi e altri 246 decessi

Ministero della Salute

Sono 13.114 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 170.633 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta al 7,69%, in aumento di quasi un punto rispetto al 6,8% di ieri. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 246, per un totale di 97.945 dall'inizio della pandemia. Sono 171 i nuovi ingressi in terapia intensiva.