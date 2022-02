Covid, 118.994 nuovi casi con 964.521 tamponi e altri 395 morti

I numeri della pandemia

I guariti odierni sono 187.816. Sono invece 1.524 i pazienti in terapia intensiva, 25 in meno di martedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 104. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.550, cioè 323 in meno rispetto a ieri.