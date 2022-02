Draghi: "Oggi riapriamo l'Italia, indicheremo un calendario per il superamento delle restrizioni"

"Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti", lo ha detto il presidente Mario Draghi in apertura del consiglio dei ministri che ha stabilito le nuove regole anti Covid. "Continueremo a seguire l'andamento della curva epidemiologica", ha detto ancora Draghi, "i dati sulle vaccinazioni sono molto incoraggianti. Vogliamo un Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi".

Un occhio di riguardo, ha indicato Draghi, è stato dato alla scuola: "I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese. Oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo governo. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo".

Leggi Anche Covid, Green pass illimitato a chi ha fatto booster o ai guariti con due dosi di vaccino

Durante il consiglio dei ministri Mario Draghi ha parlato della Dad e spiegato: "Vogliamo limitare di molto l’uso della didattica a distanza, per permettere a un numero sempre maggiore dei nostri bambini e ragazzi di andare in classe. Oltre alla scuola, tra i provvedimenti di oggi c’è la decisione di eliminare le restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato. Inoltre, la validità del green pass per chi ha tre dosi – oppure due dosi ed ha già avuto il Covid – diverrà indefinita".