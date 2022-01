Covid, 104.065 nuovi casi su 818.169 tamponi e altre 235 vittime

Sono 104.065 i nuovi casi di Covid registrati in Italia a fronte di 818.169 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 12,7%, in calo dell'1% rispetto a sabato. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 235. Aumentano di 5 unità le terapie intensive, mentre sono 14 in meno i pazienti ricoverati negli altri reparti. I guariti odierni sono 124.706.

Continua il calo dei ricoveri nei reparti ordinaria: sono 19 in meno i pazienti rispetto a ieri. In totale sono 19.617 i ricoverati con sintomi in Italia.



In aumento i ricoveri in terapia intensiva, +5 su ieri - Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive: sono 5 in più i pazienti nei reparti di area critica rispetto a ieri. Il totale dei ricoveri in terapia intensiva e' di 1.593 pazienti.