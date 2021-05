Covid, 10.585 nuovi casi su 327.169 tamponi e altri 267 decessi

Ancora in calo gli ingressi in ospedale e in terapia intensiva I pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.368, in calo di 55 unità rispetto a martedì nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 142 (136 il giorno precedente). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 17.520 persone, in calo di 656 unità.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.070.400, i morti 122.005. Gli attualmente positivi sono invece 407.129 (-6.760 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.541.266. In isolamento domiciliare ci sono 387.421 persone (-5.896).