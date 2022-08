Covid, 10.418 nuovi casi con 63.188 tamponi e altri 75 morti

Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i morti sono 75. I dimessi e i guariti sono 22.075. Scendono gli ingressi nelle terapie intensive (-7) mentre salgono quelli nei reparti ordinari (+74 ricoveri). Il tasso di positività è al 16,5%, in lieve aumento rispetto al giorno precedente (+0,1%).

I numeri della pandemia

- Sono 255 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-7), mentre gli ingressi giornalieri sono 14. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.516. Gli attualmente positivi sono 767.077, 11.733 in meno rispetto a domenica. Dimessi e guariti sono in tutto 20.719.011 mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.660.885 e quello dei decessi è di 174.797.