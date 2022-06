Covid, 10.371 nuovi casi su 74.636 tamponi e altri 41 morti

Il tasso di positività si attesta al 13,9%, in lieve calo rispetto al 14,36% di domenica. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 41. Aumentano di 10 unità le terapie intensive mentre sono 92 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 15.931.

Sono 193 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.210. Gli attualmente positivi sono 616.928, dunque 5.286 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.664.043 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.432. I dimessi e i guariti sono 16.879.683.