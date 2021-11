Covid, 10.172 nuovi casi su 537.765 tamponi e altri 72 decessi

Ministero della Salute

Sono 10.172 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 537.765 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta all'1,9%, in crescita rispetto all'1,1% di martedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 72. Aumentano di 5 unità le terapie intensive, mentre sono 90 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 6.406.