Covid, 1.772 nuovi casi con 124.077 tamponi e altri 45 decessi

In Italia ci sono 1.772 nuovi casi di coronavirus a fronte di 124.077 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 3.099 con 276.221 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 45 decessi (contro i 44 di domenica) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 130.742. In terapia intensiva sono ricoverati 488 pazienti (+5) mentre i guariti sono 2.892. Tasso di positività all'1,4% .

La Regione con il numero maggiore di contagi è l'Emilia Romagna, dove si contano 289 nuovi casi, seguita dalla Sicilia con 227 e dal Lazio con 217. Gli attualmente positivi sono in tutto 101.080, cioè 1.164 in meno rispetto a domenica. Aumentano in ospedale anche i ricoveri nei reparti ordinari: 52 in più.