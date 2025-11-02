Cotronei, il pasticcio di un museo mai realizzato dedicato a Steven Tyler

Lo scopo era celebrare la musica e le radici italiane di Steven Tyler: il tutto si è trasformato in un caso giudiziario che scuote la Calabria. A Cotronei, piccolo comune in provincia di Crotone, dove il nonno del cantante degli Aerosmith era nato prima di emigrare negli Stati Uniti, la promessa di un museo del rock si è infranta tra indagini, carte giudiziarie e sospetti di corruzione. Il progetto, finanziato con 1,3 milioni di euro di fondi regionali, avrebbe dovuto restituire nuova vita al centro storico con una scuola di musica e uno spazio espositivo dedicato alla carriera del frontman americano. Oggi, invece, rappresenta il fulcro di un’inchiesta che coinvolge quindici tra ex amministratori, assessori e dirigenti comunali, accusati a vario titolo di corruzione, concussione e abuso d’ufficio.