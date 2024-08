Doveva essere il tour do addio ma è finito prima del previsto. Dopo un primo stop, adesso per i fan degli Aerosmith arriva la notizia che mai avrebbero voluto sentire: la band dice addio al palco. Per sempre. E' la fine di un'era: dopo oltre cinque decenni le star di "Dream On", "Love in an Elevator" e "Janie's Got a Gun" vanno in pensione. "I problemi alle corde vocali di Steven Tyler sono irrecuperabili", ha annunciato il gruppo cancellando tutte le altre date ancora in programma.